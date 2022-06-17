Москва, , 15:28 — REGNUM Обоснование рекомендации Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз отличается удаленностью от реалий, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обоснование рекомендации просто завораживает своей отдаленностью от реалий: Украина, оказывается, «значительно продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полном серьезе отметила «справедливую и свободную» украинскую избирательную систему и хорошо развитую систему образования.

«Это не характеристика украинской демократии — с ней все уже давно понятно. Но это блестящая характеристика тех европейских ценностей и стандартов, к воплощению которых теперь, оказывается, так близка Украина. Тем, кто бомбит своих граждан за нежелание лишаться своих прав и своей культуры, кандидатство теперь обещают в ускоренном режиме», — констатировал сенатор.

По его мнению, то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому (при поддержке его западного фан-клуба) в какой-то мере удалось «продавить» сопротивление скептиков и противников немедленного предоставления кандидатского статуса Украине, на самом деле — весьма тревожный признак, если не признак его отчаянного положения.

«Фактически, это признание, что ни он сам (что не удивительно), ни уже и европейские партнеры (что ново) уже не верят в желание украинцев умирать за нынешний киевский режим. И только европерспектива (весьма смутная и обложенная массой условий) является единственным способом мотивировать людей продолжать гибнуть на фронте», — указал Косачёв.

«Вообще-то это моральный приговор власти, которая ведет, пожалуй, первую в истории войну за зависимость и несвободу», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для граждан России с 1 июля на Украине будет действовать визовый режим, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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