Брянск, 17 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Подписание нескольких инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ-2022 анонсировал 17 июня в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

По словам главы региона, инвестиционный проект АО «Метаклэй», российского производителя инновационных полимерных композиций на основе наносиликатов, предполагает 250 млн рублей инвестиций. Инвестпроект АО «Чистая планета» направлен на строительство второй очереди полигона ТКО в посёлке Большое Полпино, сумма инвестиций составит 864 млн рублей. Ещё больший объём инвестиций — 8,219 млрд рублей — в проектах АПХ «Мираторг».

Кроме того, на форуме будут заключены соглашения с правительствами Пензенской и Орловской областей, которые будут касаться сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.