Бобруйск, Белоруссия, 17 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Киеву ни в коем случае нельзя атаковать российские города, так как Москва в ответ применит оружие, которое ещё не использовалось в спецоперации. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 17 июня в ходе встречи с трудящимися в Бобруйске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что украинская сторона, в том числе президент Владимир Зеленский, просит у Запада дальнобойное оружие для ударов по российским городам. Это Курск, Ростов, Орёл, Белгород.

«Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Этого в Киеве ещё немного побаиваются. Однако всё будет зависеть от действий США, которые подталкивают Украину к войне с Россией, добавил он.

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