Мадрид, , 15:24 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что намерен выступить на Уимблдоне. Об этом 17 июня он сказал на пресс-конференции.

Рафаэль Надаль (сс) Tourism Victoria

«Я намерен сыграть на Уимблдоне. Лечение и неделя тренировок дают мне надежду. Я бы не занимался этим, если бы у меня не было намерения играть», — сказал Надаль.

Напомним, ранее 36-летний Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) с травмированной стопой. Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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