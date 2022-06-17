Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве пока не получали уведомления от Украины о расторжении безвизового соглашения, сообщает 17 июня РИА Новости со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства выразил недоумение объявленным Киевом решением о введении виз с 1 июля. Он подчеркнул, что Россия не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля.