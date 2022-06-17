Тбилиси, 17 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Рекомендация Европейской комиссии предоставить Грузии «европейскую перспективу» является подтверждением успешного продвижения республики на пути «демократических реформ». Об этом 17 июня заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Конечно, мы берём на себя ответственность за то, что Грузия добилась всего ощутимого прогресса пути в ЕС при нашем правительстве», — сказал лидер партии.

Кобахидзе заявил, что, несмотря на большое количество серьёзных препятствий, Грузии удалось сделать ещё один шаг в сторону Евросоюза. Он также напомним, что Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, Соглашение о свободной торговле, а также либерализация визового режима были достигнуты при правительстве «Грузинской мечты».

Напомним, сегодня, 17 июня, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии «европейскую перспективу», а статус страны-кандидата в ЕС предлагается дать после выполнения ряда условий.