Минск, 17 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. От возможных попыток нанесения ударов по российским городам предостерег киевский режим президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 17 июня в ходе общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как указал Лукашенко, в этот конфликт ввязались все страны Запада, однако Россия пока применяет на Украине только обычные виды вооружений, хотя у нее имеются в достаточном количестве и другие.

«Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород — соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что в этом вопросе всё зависит не от Киева, а от того, насколько будут подталкивать к эскалации конфликта украинскую сторону США.

«Вчера (президент США Джо) Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа — сильных мира сего — переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он намерен в течение ближайшего времени обсудить ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным.