Донецк, 17 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрелов со стороны украинских боевиков были повреждены городская клиническая больница и ряд многоквартирных домов, сообщает 17 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Blog-donbassa.com Раны на домах в Киевском районе Донецка

«Повреждения получили дома и объекты по адресам: Куйбышевский район — ГБУ «Городская клиническая больница № 21 г. Донецка», проспект Кремлевский, 12, многоквартирные жилые дома — проспект Кремлевский 35, 41», — говорится в телешрам-канале представительства.

Также были повреждены два многоквартирных дома в Петровском и Киевском районах Донецка.