Чебоксары, 17 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Чувашгосансамбль». Его обвинили в коррупционных преступлениях, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Правоохранители полагают, что с октября 2018 года по апрель 2020 года, возглавляя на тот момент «Чувашгосансамбль», он незаконно требовал от артистов передавать ему часть премий, ссылаясь на хозяйственные нужды учреждения. Таким образом, как считает следствие, было присвоено свыше 105 тыс. рублей, которые передали шестеро потерпевших.

Кроме того, в ведомстве установили, что он вымогал у артистов ансамбля от 32,5 тыс. до 44,5 тыс. рублей за общее покровительство по службе, незаконно получив в общей сумме 155 тыс. рублей.

«В противном случае он угрожал привлечением к дисциплинарной ответственности, отстранением от сольных выступлений и выездных концертов, а также лишением премиальных выплат», — считают в следственном управлении.

Ещё один эпизод касается договора на пошив и поставку 15 национальных головных уборов (тухьи). Правоохранители полагают, что фигурант уголовного дела заключил со знакомым предпринимателем фиктивный договор, а уборы поставило частное лицо по цене значительно меньшей суммы договора. По оценке следствия, было присвоено более 149 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что в ходе предварительного следствия был возмещён ущерб, причинённый учреждению и потерпевшим.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий» — шесть эпизодов), п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки» — четыре эпизода), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Разбирательства будут проходить в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении бывшего замглавы минприроды республики, условно осуждённого за превышение должностных полномочий.

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