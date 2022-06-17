Калуга, , 15:39 — REGNUM Проект по строительству больниц в Людиново и Козельске Калужской области стоимостью порядка трёх миллиардов рублей предполагает подписанное 17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях между акционерным обществом «ДОМ. РФ» и правительством Калужской области по реализации инфраструктурных проектов в рамках механизма «Инфраструктурные облигации». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Подписание соглашения Пресс-служба правительства Калужской области

«Принципиальное согласие сторон достигнуто. С помощью «ДОМ. РФ» мы приступим к созданию двух современных, хорошо оснащенных межрайонных больниц. Они смогут обслуживать свыше 76 тысяч взрослых и детей. Жители Козельска и Людиново ждут эти больницы, государственные меры поддержки позволяют нам сегодня выполнить этот запрос. Для нашей области это первые государственно-частные проекты в сфере здравоохранения», — подчеркнул калужский губернатор Владислав Шапша.

«Разработанный «ДОМ. РФ» механизм — один из ключевых элементов «инфраструктурного меню» Правительства, призванного повысить качество жизни в регионах. Облигации «ДОМ. РФ» предполагают льготное финансирование строительства социальных, коммунальных, инженерных, дорожно-транспортных и ИТ-объектов, которые стимулируют жилищное строительство и развитие городов. В Калужской области с помощью этого инструмента появятся необходимые жителям области медицинские объекты», — отметил генеральный директор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.

Акционерное общество «ДОМ. РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. В числе его задач — обеспечение застройщиков земельными ресурсами, предоставление гарантий по кредитам застройщикам, развитие рынка арендного жилья за счёт коллективных инвестиций, развитие ипотечного рынка. «ДОМ. РФ» является оператором ряда государственных программ.

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