Улан-Батор, 17 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Космонавт, дважды герой Советского союза и герой Монголии Владимир Джанибеков стал почётным гражданином города Улан-Батора. Грамоту ему 17 июня вручил мэр города столицы Долгорсурэнгийн Сумъяабазар. Также высшей наградой столицы Монголии орденом «Хангарди» награжден дважды герой Советского союза, герой МНР, космонавт Виктор Савиных, «Почётным знаком» награжден председатель Общества друзей Монголии Владимир Бабушкин.

Флаг Монголии

По данным пресс-службы мэрии, постановление о награждении космонавтов в честь 40-летия полета монгольского гражданина в космос вышло еще 11 марта 2021 года. Но из-за ковидных ограничений Владимир Джанибеков не смог лично участвовать в официальных мероприятиях.

Напомним, 22 марта 1981 года состоялся полет в космос первого монгольского космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчаа. 22 марта 1981 года в 17 часов 59 минут по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля «Союз-39» с международным экипажем на борту в составе командира корабля Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Владимира Джанибекова и космонавта-исследователя, инженера по авиационному оборудованию, гражданина Монголии, капитана Жугдэрдэмидийна Гуррагчаа. Таким образом, Монголия стала десятой страной мира, чей гражданин совершил космический полет.