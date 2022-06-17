Москва, 17 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Основными факторами перспектив роста российской экономики являются внутренний спрос и состояние платежного баланса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Воронкова Елена.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Учитывая удвоение Банком России прогноза по оттоку капитала в 2022 году, очевидно, что для поддержания курса национальной валюты, динамика которой является ключевой для потребительских настроений, показатели торгового баланса станут решающими для обеспечения стабильности на внутреннем рынке.

Также показатели торгового баланса позволят переломить негативный тренд индекса потребительской уверенности, который сегодня находится на уровне.

Дефляция последних недель является сигналом сжатия внутреннего спроса. Спросовый эффект от снижения ключевой ставки ЦБ РФ будет достигнут только при условии уверенного роста реальных доходов населения.

Ведь пока существующие цены на большинство товаров все равно существенно превышают уровень начала года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ, в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через 10 лет.

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