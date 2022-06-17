Донецк, 17 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 15:00 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 17 июня украинские боевики ведут массированный обстрел Донецка.