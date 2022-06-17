Донецк, , 15:19 — REGNUM Несколько подстанций в Донецке обесточены из-за артиллерийских обстрелов со стороны Украины. Без электричества остались свыше 41 тыс. бытовых абонентов, сообщает 17 июня министерство угля и энергетики ДНР.

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Артобстрел города зафиксирован в 12:59. В результате отключена воздушная линия 110 кВ.

«Без напряжения 249 трансформаторных подстанций, 41 250 бытовых абонентов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах города», — сообщает министерство в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики 17 июня обстреливали Киевский, Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.

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