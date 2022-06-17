Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Выставки одного из крупнейших музеев России и мира — Эрмитажа — будут проходить в Иркутской области. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский Правительство Иркутской области

«Заключение соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем — это поистине знаковое событие для культурной жизни Иркутской области. В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе пройдут Дни Эрмитажа.

Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства. Уверен, наше соглашение укрепит культурные связи между Иркутском и Санкт-Петербургом. Сегодняшняя встреча станет важным этапом в осуществлении совместных творческих проектов», — сказал Игорь Кобзев.

«Эрмитаж — это глобальный музей, он присутствует во всем мире, и теперь дошла очередь и до Иркутска. Мы не привозим коллекции, мы привозим себя, наши суперпроекты — Дни Эрмитажа. В Иркутске это будет выставка прикладного искусства, связанного с раковиной – её название «Союз земли и воды».

Также мы привезём мастер-классы для реставраторов Иркутска, мастер-классы и экскурсии в виртуальной реальности, набор лекций, встреч, посвящённых Эрмитажу, его зданиям. Мы рассчитываем, что это мероприятие перерастёт в регулярное взаимодействие, — отметил Михаил Пиотровский.

Дни Эрмитажа в Иркутске откроются 9 сентября 2022 года в Главном здании Иркутского областного художественного музея им В. П. Сукачева. В рамках заключённого соглашения о сотрудничестве Государственный Эрмитаж будет организовывать выставочные проекты в учреждениях культуры Иркутской области. Будет осуществляться обмен информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия. Состоятся научно-практические конференции по проблемам музейного дела, а также стажировки музейных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов во время Петербургского международного экономического форума подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Читайте также: Иркутская область и корпорация «Туризм. РФ» будут плотнее сотрудничать