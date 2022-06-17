Пхеньян, 17 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Ближайшие помощники главы КНДР Ким Чен Ына, включая сестру северокорейского лидера Ким Е Чжон, направили партию медикаментов в город Хэджу провинции Хванхэ-Намдо, где ранее зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания. Об этом 17 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, работники ЦК Трудовой партии Кореи и их семьи подготовили медикаменты, продукты и бытовые товары, необходимые для лечения и стабилизации жизни людей в городе Хэчжу и уезде Канрён.

Известно, что вспышка острого кишечного заболевания была зафиксирована медиками КНДР 16 июня.

Сообщается, что партия медикаментов, направленная главой народной республики Ким Чен Ыном 16 июня, уже доставлена в город Хэчжу.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в КНДР выявили 23 160 человек с симптомами лихорадки.

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