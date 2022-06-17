Нижний Новгород, , 15:14 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 106 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 029 человек на утро 17 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 36 жителей области, накануне в больницы попали 27 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 422 746 случаев заражения коронавирусом, из них 97 — за минувшие сутки. 11 555 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончались также два нижегородца.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 90 жителей региона.