Люксембург, 17 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Европейская конфедерация фехтования (EFC) отказалась приостанавливать членство федераций фехтования России и Белоруссии. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

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Отмечается, что федерации фехтования Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии выдвинули предложение о приостановке членства федераций фехтования России и Белоруссии в организации.

Конгресс EFC большинством голосов не принял это предложение, поэтому российская и белорусская федерации продолжают быть членами EFC.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая EFC досрочно лишила Станислава Позднякова полномочий президента организации.