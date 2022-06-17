17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 16:16 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолёты и танки, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Жалко стало им, видимо, смотреть, как все их поставки Россия уничтожает», — предполагает Татьяна М.

Многие пользователи пришли к выводу: страны Запада начали осознавать бесперспективность дальнейшей поддержки киевского режима, ведь российская армия перемалывают любые поставки вооружения для Украины из Европы и США.

«Ну и правильно. А то ВСУ не алло, пользоваться техникой западной не умеет и всё бросает. По итогу всё это западное вооружение попадает в руки России в качестве трофея», — отмечает Эмиль В.

Некоторые комментаторы отмечают, что «хотелки» киевского режима, заключающиеся в поставках штурмовых самолётов и боевых танков из стран НАТО, изначально выглядели нелепыми, потому что вооружённые силы Украины банально не обучены пользоваться западной техникой.

«А толку им такую технику посылать? Они там всё равно не умеют этим пользоваться нормально», — считает Айсылу Г.

«Смешно, конечно. Договорились они. А что было бы, если бы они действительно поставили технику и самолёты на Украину? Всё равно украинцы этим воспользоваться не могли бы. Чтобы взлететь на самолёте стран НАТО, надо сначала научиться им управлять. То же самое и с танками. Изначально бредовая идея была», — поделился своим мнением Андрей Н.

Часть людей полагает, что наметилась определённая тенденция среди западных стран, выражающаяся в постепенном охлаждении к событиям на Украине и концентрации на своих внутренних экономических проблемах.

«А что такое? Не хотите конфликта с Россией, но будете продолжать поддерживать Украину? Лицемеры. На двух стульях усидеть не получится. Ни у кого не получилось», — предупреждает Яков Д.

Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022 nato.int

Ряд пользователей указывает на то, что Запад пока что не может резко оборвать свою поддержку нацистской Украины, но подобные перспективы уже наглядным образом вырисовываются перед киевским режимом.

«Ну да, хорошее оправдание. Но по факту они воюют с нами руками нацистов ВСУ. Им простых украинцев не жалко — главное, России навредить», — указывает Досифей Л.

«Запад скоро договорится до того, что придётся сдать Украину к чертям собачьим, как ненужный обоз», — пишет Конрад К.

Нашлись и те, кто уверен, что Россия сумела показать всему миру, что нахрапом её не возьмёшь и что она готова отвечать на вызовы любой сложности. Отсюда и вывод — пора начинать выстраивать с Российской Федерацией отношения заново.

«Европа начала сливать Украину. Уже начались уговоры, чтобы Зеленский отдал России хотя бы часть своих территорий, чтобы остановить войну. Это делают ради спасения жизней украинцев, а чтобы преодолеть Западу продовольственный и энергетический кризис. Они думали, что загонят Россию в угол своими санкциями, натравили на Москву нацистский Киев. В итоге мы видим, что вся эта затея обернулась для них чуть ли не катастрофой», — написал Николай Л.

Напомним, 16 июня агентство «Укринформ» опубликовало материал, согласно которому президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолёты и танки.