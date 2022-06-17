Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В России увеличилась стоимость автомобилей, сообщил 17 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Cap.ru, Владимир Иванов Глава Минпромторга Денис Мантуров

Министр рассказал, что стоимость автомобилей в России выросла на 25-30%.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Мантурова, продажи новых автомобилей в России по итогам 2020 года сократятся на 25−30%. Он рассказал, что для стимуляции спроса на авторынке РФ в текущем году автопрому было выделено свыше 25 млрд рублей, а с учетом целевых закупок — более 35 млрд рублей.