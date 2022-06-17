Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Поклонники сериала «Очень странные дела» считают, что в четвертом сезоне помимо Векны есть ещё один злодей. Об этом 17 июня пишет The Sun.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Сэди Синк в роли Макс

По мнению пользователей Сети, они нашли «подсказку», указывающую на то, что существует второй антагонист, и он помогает главному злодею сезона. Им якобы является школьный психолог.

Внимательные зрители заметили, что в эпизоде, когда героиня Макс (Седи Синк) посещает психолога г-жу Келли (Реджина Чен), на её шее висит кулон в виде ключа с часами. Пользователи считают, что бородка ключа Келли напоминает скважину, располагающуюся на напольных часах из дома Векны. Они также обратили внимание на появление звука боя часов в доме Келли, который сопровождал все убийства Векны.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой части четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 27 мая 2022 года. Вторая часть выйдет 1 июля.