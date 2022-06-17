Цхинвал, , 15:11 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии на заседании 17 июня одобрили кандидатуру Константина Джуссоева, выдвинутого на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, назначение поддержали все 33 депутата. Джуссоева представил президент республики Алан Гаглоев. После голосования он поблагодарил депутатов.

«Спасибо за оказанное доверие», — сказал Джуссоев депутатам.

Гаглоев пожелал удачи Джуссоеву на новой должности.

Напомним, Гаглоев приступил к исполнению обязанностей президента 24 мая. На следующей день он принял отставку правительства.

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