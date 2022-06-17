Джакарта, , 15:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии заявило, что число случаев заражения штаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5 увеличилось с 20 до 57, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего было выявлено 57 случаев заражения штаммами ВА.4 и ВА.5», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индонезии.

Из 47 пациентов, включенных в список BA.5, шесть человек являются иностранцами, а остальные — гражданами Индонезии.

Случаи заражения штаммами BA.4 и BA.5 обнаружены в ряде индонезийских провинций, таких как Джакарта, Западная Ява, Бали и Бантен.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1220 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 1220 носителей коронавируса