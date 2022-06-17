Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Крупнейший в России производственный кластер по электропроизводству намерены создать в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства республики.

Электричество

Сообщается, что 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях по реализации в Башкирии инвестиционного проекта по развитию Уфимского электротехнического кластера на базе Уфимского трансформаторного завода.

«В настоящее время уже начат проект технологического развития Уфимского трансформаторного завода с расширением производимых видов трансформаторной продукции. Стоимость инвестиционного проекта составит порядка 4,5 млрд рублей. Также к 2025 году планируется создать 790 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что инвесторы намерены увеличить производственные мощности и расширить линейку продукции. Так, к 2025 г. на предприятии намерены выпускать трансформаторы всех типов напряжения, организовать производство вторичного электрооборудования, осуществлять сервис как собственной продукции, так и продукции тех компаний, которые ушли с российского рынка.