Ижевск, 17 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Епархиального суда Ижевской епархии в отношении находящихся в расколе насельниц на территории прихода преподобного Тихона Вятского в селе Каменное Заделье. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

пресс-служба Ижевской епархии Село Каменное заделье

В частности, Епархиальный суд постановил признать недействительным монашеский постриг Машковой Натальи Ивановны, которая называет себя монахиней Даниилой и «игуменией» упраздненного Покровского женского монастыря. Кроме того, все пребывающие на территории прихода и находящиеся в расколе с РПЦ лица подлежат отлучению от Святого Причастия до принесения покаяния.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года стало известно, что окровский женский монастырь в селе Каменное Заделье в Балезинском районе Удмуртии ликвидируют решением Синода РПЦ. Прошение о ликвидации монастыря было подано епископом Глазовским и Игринским Виктором «в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе».

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