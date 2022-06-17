Калач, Воронежская область, , 15:08 — REGNUM Жительница Воронежской области, избитая собственным сыном, отказалась обращаться к врачу и скончалась. Её 30-летний сын задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 июня в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

По предварительным данным следствия, в ночь с 11 на 12 июня между 50-летней жительницей села Переволочное Калачеевского района Воронежской области и её 30-летним сыном произошёл конфликт. Причиной стало злоупотребление мужчиной алкоголем. Ссора перешла в рукоприкладство — сын избил мать, удары наносил по голове и в область грудной клетки.

После этого женщина не стала обращаться за медицинской помощью, и спустя двое суток скончалась дома. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала травма груди.

Подозреваемый задержан, в ходе допроса он сознался в преступлении. Следствие направило в суд ходатайство об аресте задержанного.

При взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции по подозрению в совершении преступления задержан сын погибшей, который на допросе сознался в содеянном.