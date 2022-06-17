Москва, 17 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Аналитики сервиса онлайн-бронирования посуточной аренды от Циан выяснили, какие направлениям у российских туристов пользуются наибольшим спросом летом 2022 года. «Открытием» этого курортного сезона стал Дагестан. Крым растерял туристов в отсутствии авиасообщения. Половина российских туристов — из 10 городов.

Ольга Богаевская. На пляже. 1956

Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород- самые популярные направления у российских путешественников. На 10 городов приходится 65% бронирований в июне 2022 года.

Города Крыма из-за отсутствия авиасообщения потеряли спрос: количество бронирований в сравнении с новогодними праздниками выросло всего на 19%, в Краснодарском крае, где работает аэропорт Сочи — в 5,5 раз.

Российские туристы «открыли» Дагестан — спрос в регионе вырос в 10 раз.

Спрос на посуточную аренду в России увеличился в три раза в сравнении с новогодними праздниками.

Жители городов с закрытыми аэропортами стали путешествовать меньше. Половина российских туристов — из 10 городов.

Средний бюджет просмотренной квартиры в посуточную аренду в целом по РФ — 2,8 тыс. рублей за 48 кв. м. На юге чаще арендуют просторное жилье.

Расчеты проведены на основе данных сервиса онлайн-бронирования посуточной аренды от Циан.

1. Где отдыхают россияне этим летом?

Санкт-Петербург — самый популярный город у туристов в июне 2022 года. На него приходится 28% от всего количества бронирований. На втором месте — Москва (15%), на третьем — Краснодарский край (13%). Внутри самого региона спрос распределен крайне неравномерно: 6 из 10 туристов Краснодарского края выбрали Сочи — фактически единственный по-прежнему действующий аэропорт на юге России. Еще 14% поедут в Геленджик, 11% — Анапу и 6% — Краснодар. В общей сложности 93% всех туристов Кубани выбрали для отдыха один их этих четырех городов.

В список наиболее популярных для летнего отдыха регионов входят также Татарстан (5,4%), где основной спрос (97%) сосредоточен на столице республики — Казани.

В пятерке лидеров также — Калининградская область (3,5%). Здесь спрос распределен более равномерно, чем в Краснодарском крае и Татарстане. На сам Калининград приходится 42% спроса, далее идут города «у воды» — Зеленоград (33%), Светлогорск (20%) и поселок Янтарный (4%).

Крым занял шестое место среди направлений летнего отдыха (3,3%). Безоговорочный лидер по бронированию на полуострове — Ялта (35%), востребована посуточная аренда и в Севастополе (16%), Алуште (13%), Феодосии (11%), Евпатории (9%). Наименее востребованные курорты — Судак (3%) и Керчь (2%).

Остальные регионы не смогли набрать даже 2,5% от всего туристического спроса лета 2022 года. Помимо перечисленных регионов, в десятку лидеров туристического спроса летом 2022 года входят: Московская, Нижегородская области, Дагестан и Ярославская область — на данные регионы приходится от 1,5% до 2,4% спроса. Всего в 10 перечисленных регионах планирует отдохнуть 75% туристов, путешествующих по РФ. В Московской области выбирают города-спутники (Красногорск, Химки, Люберцы, Одинцово, Мытищи). В Дагестане туристы выбирают Махачкалу, Каспийск, Дербент и Избербаш — туристы отправились к Каспийскому морю.

На второй десятке востребованных регионов сосредоточено еще 10% спроса: Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Свердловская, Ленинградская области, Красноярский край, Самарская, Волгоградская области, Приморский край, Тюменская область. В среднем на каждый из них — по 1% бронирований по России.

Регион Доля туристического спрос по России Спрос внутри конкретного региона 1 Санкт-Петербург 27,7% 2 Москва 15,0% 3 Краснодарский край 13,1% Сочи 62% Геленджик 14% Анапский 11% Краснодар 6% 4 Татарстан 5,4% Казань 97% 5 Калининградская область 3,5% Калининград 42% Зеленоградск 33% Светлогорск 20% Янтарный 4% 6 Республика Крым 3,3% Ялта 35% Севастополь 16% Алушта 13% Феодосия 11% Евпатория 9% 7 Московская область 2,4% 8 Нижегородская область 2,4% 9 Республика Дагестан 1,5% 10 Ярославская область 1,5%

Источник: Циан. Аналитика

Десятка самых туристических городов лета 2022 года: Санкт-Петербург (27,7%), Москва (15%), Сочи (7,6%), Казань (5,3%), Нижний Новгород (2,2%), Геленджик (1,8%), Калининград (1,5%), Анапа (1,3%), Новосибирск (1,3%), Ялта (1,2%). На них пришлось 65% спроса летом 2022 года.

Таким образом, туристы этим летом выбирают не только курортные города на море, но и экскурсионный туризм. Высокая востребованность квартир в аренду в Санкт-Петербурге в июне также связана с предстоящим праздником выпускников — Алые паруса, который, например, в допандемийный 2019 году посетили 1,4 млн человек, в этом году основные коронавирусные ограничение сняты, поэтому турпоток восстанавливается.

2. Как закрытие аэропорты влияют на спрос?

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня. Невозможно добраться авиасообщением до Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Циан выяснил, насколько снизилась востребованность данных направлений у туристов в сравнении с началом года среди других городов.

Самые большие «потери» у Крыма, где не работает аэропорт Симферополя, а поезда не могут в полной мере обеспечить транспортную доступность. Количество бронирований в июне 2022 года оказалась всего на 19% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников. Для сравнения — Краснодарский край, где работает аэропорт Сочи, бронируется теперь чаще в 5,5 раз.

Самый востребованный курорт полуострова — Ялта– спустился с 4 места на 10, и это при том, что зима является «несезоном» для Крыма, то есть сейчас спрос должен быть в разы выше. Алушта в январе была на 14 месте, сейчас — на 28 среди всех городов. Севастополь спустился с 9 на 23 место. Феодосия — с 17 на 39 место.

В Краснодарском крае тоже не так просто добраться на курорты. Сочи и в новогодние праздники, и сейчас, — на третьем месте по популярности у туристов. Однако от всего количества бронирований по Краснодарскому краю его доля резко выросла — с 49% до 62%, а в целом по России — с 1,2% до 7,6%. Количество бронирований по Сочи летом 2022 года относительно новогодних праздников стало выше в 7 раз, по Геленджику — в 6 раз, Анапе — в 4,5 раз. Краснодар, куда теперь можно доехать только на поезде или на личном транспорте, — в 2 раза.

Для сравнения — Ялта, Алушта и Севастополь стали бронироваться чаще всего на треть. То есть спрос смещается в пользу региона с лучшей доступностью именно транспортном — выбор Краснодарского края в 2022 году продиктован стремлением сократить время в дороге и бюджет на билеты.

По остальным городам, которые никогда не входили в число лидеров для летнего отдыха, отсутствие авиасообщение тоже привело к снижению спроса и потеря места в рейтинге. Например, Ростов-на-Дону был на 11 месте по спросу на Новый год, сейчас — на 21 месте. Воронеж спустился с 26 на 34 место. Остальные города с закрытыми аэропортами не пользовались высокий туристическим интересом и до всех введенных ограничений.

Другая «сторона медали» — рост спроса на города некурортные, то есть для экскурсионного туризма. К примеру, квартиры в Казани стали бронировать чаще в 7 раз, а город переместился с 5 места на 4 место по востребованности среди туристов. Нижний Новгород рассматривают для отпуска чаще в 4 раза, город переместился по туристической активности с 6 места на 5. Это существенный прирост — в целом по России количество бронирований по всем городам в июне 2022 года — в 3 раза выше, чем на новогодние праздники.

В разрезе отдельных регионов среди лидирующих по спросу локаций, наибольший прирост в сравнении с новогодними праздниками отмечен для Санкт-Петербурга (в 9 раз). Но здесь свою роль сыграл и тот факт, что на новогодние праздники в Северной столице действовали строгие ограничительные меры, то есть спрос были ниже, чем обычно. Рекордсменом по росту интереса стал Дагестан — спрос на аренду посуточно вырос в 10 раз, регион занимает 9 место по популярности, хотя еще на новогодние праздники был только на 42 месте среди других субъектов РФ по бронированиям. Существенный прирост доля и в Краснодарском крае (+9,4%). Потеряли долю спроса в сравнении с новогодними праздниками в Крыму (-0,8%) и Московской области (-1,2%).

Динамика бронирований квартир в посуточную аренду в сравнении с новогодними праздниками:

Регион Рост по количеству бронирований относительно новогодних праздников Доля спроса в новогодние праздники 2021/2022 Доля спроса июнь 2022 Динамика по доле спроса Санкт-Петербург в 8,9 раз 4,8% 27,7% 22,9% Москва в 2,1 раза 10,8% 15,0% 4,2% Краснодарский край в 5,5 раз 3,7% 13,1% 9,4% Республика Татарстан в 6,4 раза 1,3% 5,4% 4,1% Калининградская область в 5,1 раз 1,0% 3,5% 2,4% Республика Крым 19% 3,5% 2,8% -0,8% Московская область 1% 3,7% 2,4% -1,2% Нижегородская область в 3,2 раз 1,1% 2,4% 1,2% Республика Дагестан в 10,3 раза 0,2% 1,5% 1,3% Ярославская область в 4,2 раза 0,5% 1,5% 0,9%

Источник: Циан. Аналитика

3. Ограничения мешают путешествовать. Из каких городов теперь ждать туристов?

Список городов с самыми активными путешественниками практически не меняется — и на новогодние праздники, и летом 2022 года активно путешествуют жители одних и тех же регионов. Самые активные путешественники (более четверти всех поисковых запросов на посуточную аренду квартиры летом) — жители Москвы. Каждый десятый турист по России — из Санкт-Петербурга. Примерно по 2% всех запросов приходится на жителей городов: Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. В десятку наиболее активных туристов также входят жители Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Самары и Уфы. Половина туристов по России — из этих 10 городов.

Во второй десятке по спросу, помимо городов-миллионников (Пермь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Омск, Красноярск), много туристов также из Хабаровска, Саратова, Владивостока и Иркутска. То есть активно путешествую жители не только Центральной России, но и Сибири, а также — Дальнего Востока. На эти города приходится еще 8% спроса.

В сравнении с новогодними праздниками ситуация кардинально не изменилась. Краснодарцы стали путешествовать сейчас реже без открытого аэропорта — на новогодние праздники город уступал по количеству путешествующих только Москве и Санкт-Петербургу, а сейчас — еще и Екатеринбургу, а также — Новосибирску.

Аналогичная проблема и у жителей Воронежа и Ростова-на-Дону, где аэропорты временно закрыты. На новогодние праздники жители этих городов входили в топ-10 путешественников по России (9 и 10 места соответственно). Сейчас же туристы из Воронежа — на 14 месте по число запросов на бронирование по РФ, а из Ростова-на-Дону — на 12 месте. Липецк был на 25 месте, сейчас — на 28 месте. То есть влияние от закрытия авиасообщения ощущается не только для собственников, сдающих недвижимость, но и для самих жителей, планирующих летний отпуск. В результате им приходится выбирать иные направления для отдыха с учетом невозможности отправиться в отпуск на самолете.

Например, жители Краснодара, путешествующие теперь не так активно, стали чаще выбирать свой регион. На Краснодарский край приходится 35% спроса летом 2022 года против 24% на новогодние праздники. Крым выбирают 5% краснодарцев, зимой таких было 7,5%. Воронежцы не могут улететь в Ростов-на-Дону — на новогодние праздники такой маршрут выбирали 7% туристов, сейчас — в два раза меньше.

В целом спрос становится все более локальным по всем городам, то есть направления для путешествий выбираются в том числе с учетом транспортной доступности. Например, жители Москвы на новогодние праздники, без учета столичного региона, активнее всего мониторили Крым. Сейчас Крым уступает по спросу от жителей столицы еще и Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Калининградской области, Татарстану и Нижегородской области. А суммарный спрос от москвичей на аренду в Нижегородской области и Татарстане вырос в два раза по общей доле спроса — с 2% до 4%. Одновременно жители столицы не готовы оставаться дома. К примеру, на Московскую область на новый год приходилось 12% бронирований, сейчас — 4%.

Жители Санкт-Петербурга более консервативны. 43% из них хотят отдохнуть в своем же регионе. Резко снизился интерес к Крыму — если на Новый год его выбирал каждый десятый петербуржец, то сейчас — всего 2% туристов. Зато доля Краснодарского края в общем объеме запросов выросла с 4% до 10%. Растет спрос и на «локальные» направления: Псковскую, Новгородскую области и Карелию. На новый год их выбирали 4% туристов, сейчас — почти в два раза больше.

Основные выводы:

Туристы чаще путешествуют летом вне своего региона проживания.

Путешественники теряют интерес к городам с закрытыми аэропортами и чаще выбирают «местные» направления.

Активность туристов по бронированию из городов с закрытым авиасообщением ограничена.

4. Россияне планируют арендовать 48 кв. м за 2,8 тыс. рублей

Средний бюджет просмотренной квартиры в посуточную аренду в целом по РФ летом 2022 года — 2,8 тыс. рублей. Самые дорогие запросы — на квартиры посуточно в Москве (4,7 тыс.), Санкт-Петербурге (4,4 тыс.), Крыму (3,8 тыс.), Сочи (4,1 тыс.). Для того, чтобы сэкономить на аренде в Краснодарском крае, можно рассмотреть Анапу (2,3 тыс.) или Геленджик (3,2 тыс.). Именно в таких бюджетах чаще всего просматривают жилье в посуточную аренду туристы этим летом.

Курорты Крыма несмотря на провальную активность туристов в сравнении с другими регионами, остаются достаточно дорогими. Средний просматриваемый бюджет в Ялте летом этого года — 4,6 тыс. рублей, что сопоставимо с бюджетом на аренду столичной квартиры. Однако и просматриваемая площадь в Ялте больше, чем по другим городам — 54,4 кв. м против 47,2 кв. м в Сочи и 51,6 кв. м в Москве. В Алуште средний просматриваемый чек — 3,4 тыс. рублей при средней площади 50,4 кв. м — тоже выше, чем арендуют в среднем по стране.

Экскурсионные города обходятся дешевле, чем жилье на море. Например, Казани и Нижнем Новгороде средний просматриваемый чек — 2,5 тыс. р. В Санкт-Петербурге — существенно дороже, на уровне 4 тыс. рублей в сутки.

Бюджет проживания в целом по РФ во многом зависит от выбранной площади и количества комнат. Однокомнатная квартира — в среднем в 2,1 тыс. р., двухкомнатная — 3 тыс. р., трехкомнатная — 4,5 тыс. р.

Туристы по возможности стремятся сэкономить: 12 выбирают студии (средняя площадь — 30 кв. м), почти половина — однокомнатные квартиры (46%), средняя площадь — 37,4 кв. м. Треть туристов планируют жить в «двушке» — 31%, средняя площадь — 54 кв. м. Еще 8% бронируют трехкомнатное жилье средней площадью 79 кв. м. Наконец, всего 1% туристов останавливаются в четырехкомнатных квартирах — средняя площадь 101 кв. м.

В зависимости от «семейности» курорта, структура по типам комнатности меняется. Например, в Ялте на двух-, трех- и четырехкомнатные каротины приходится 56% спроса, с этим также связан и больший средний чек просмотренной ставки аренды. В Сочи — 46%, Геленджике — 49%. Для сравнения — в Москве эта доля всего 38%, Санкт-Петербурге — 40%, Казани — 42%. То есть в городах, где предполагается отсутствие основного времени в квартире, туристы предпочитают сэкономить на площади больше, да и в целом здесь меньше доля туристов с детьми.

Город Средняя просмотренная, ставка аренды, тыс. р. Средняя площадь забронированной квартиры, кв. м. Санкт-Петербург 4,36 52,9 Москва 4,76 51,6 Сочи 4,07 47,3 Казань 2,50 54,7 Нижний Новгород 2,27 49,0 Геленджик 3,24 48,7 Калининград 2,49 47,3 Анапа 2,32 44,1 Новосибирск 1,97 45,4 Ялта 4,60 54,4

Циан. Аналитика

«Транспортная доступность — едва ли не определяющий фактор выбора туристического направления в этом летнем сезоне, — говорит Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитики. — В отсутствии привычных маршрутов, туристы активно рассматривают новые направления, интерес к которым был невысоким в предыдущие годы, в краткосрочной перспективе мы ожидаем смещение спроса в пользу южных направлений, что связано с сезонностью. Однако отдыхать в России становится дороже. Например, в Сочи с работающим аэропортом зафиксирован рост ставок краткосрочной аренды на 18% в сравнении с июнем прошлого года. Не столь популярные направления, наоборот, дешевеют. В Ялте текущая ставка аренды ниже, чем летом прошлого года на 9%, в Алуште — на 5%, то есть при должном подходе, удастся даже сэкономить, где конкуренция арендодателей в этом году усилится».