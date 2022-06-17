Российские туристы поменяли Черное море на Каспийское
Москва, 17 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Аналитики сервиса онлайн-бронирования посуточной аренды от Циан выяснили, какие направлениям у российских туристов пользуются наибольшим спросом летом 2022 года. «Открытием» этого курортного сезона стал Дагестан. Крым растерял туристов в отсутствии авиасообщения. Половина российских туристов — из 10 городов.
Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород- самые популярные направления у российских путешественников. На 10 городов приходится 65% бронирований в июне 2022 года.
Города Крыма из-за отсутствия авиасообщения потеряли спрос: количество бронирований в сравнении с новогодними праздниками выросло всего на 19%, в Краснодарском крае, где работает аэропорт Сочи — в 5,5 раз.
Российские туристы «открыли» Дагестан — спрос в регионе вырос в 10 раз.
Спрос на посуточную аренду в России увеличился в три раза в сравнении с новогодними праздниками.
Жители городов с закрытыми аэропортами стали путешествовать меньше. Половина российских туристов — из 10 городов.
Средний бюджет просмотренной квартиры в посуточную аренду в целом по РФ — 2,8 тыс. рублей за 48 кв. м. На юге чаще арендуют просторное жилье.
Расчеты проведены на основе данных сервиса онлайн-бронирования посуточной аренды от Циан.
1. Где отдыхают россияне этим летом?
Санкт-Петербург — самый популярный город у туристов в июне 2022 года. На него приходится 28% от всего количества бронирований. На втором месте — Москва (15%), на третьем — Краснодарский край (13%). Внутри самого региона спрос распределен крайне неравномерно: 6 из 10 туристов Краснодарского края выбрали Сочи — фактически единственный по-прежнему действующий аэропорт на юге России. Еще 14% поедут в Геленджик, 11% — Анапу и 6% — Краснодар. В общей сложности 93% всех туристов Кубани выбрали для отдыха один их этих четырех городов.
В список наиболее популярных для летнего отдыха регионов входят также Татарстан (5,4%), где основной спрос (97%) сосредоточен на столице республики — Казани.
В пятерке лидеров также — Калининградская область (3,5%). Здесь спрос распределен более равномерно, чем в Краснодарском крае и Татарстане. На сам Калининград приходится 42% спроса, далее идут города «у воды» — Зеленоград (33%), Светлогорск (20%) и поселок Янтарный (4%).
Крым занял шестое место среди направлений летнего отдыха (3,3%). Безоговорочный лидер по бронированию на полуострове — Ялта (35%), востребована посуточная аренда и в Севастополе (16%), Алуште (13%), Феодосии (11%), Евпатории (9%). Наименее востребованные курорты — Судак (3%) и Керчь (2%).
Остальные регионы не смогли набрать даже 2,5% от всего туристического спроса лета 2022 года. Помимо перечисленных регионов, в десятку лидеров туристического спроса летом 2022 года входят: Московская, Нижегородская области, Дагестан и Ярославская область — на данные регионы приходится от 1,5% до 2,4% спроса. Всего в 10 перечисленных регионах планирует отдохнуть 75% туристов, путешествующих по РФ. В Московской области выбирают города-спутники (Красногорск, Химки, Люберцы, Одинцово, Мытищи). В Дагестане туристы выбирают Махачкалу, Каспийск, Дербент и Избербаш — туристы отправились к Каспийскому морю.
На второй десятке востребованных регионов сосредоточено еще 10% спроса: Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Свердловская, Ленинградская области, Красноярский край, Самарская, Волгоградская области, Приморский край, Тюменская область. В среднем на каждый из них — по 1% бронирований по России.
|Регион
|Доля туристического спрос по России
|Спрос внутри конкретного региона
|1
|Санкт-Петербург
|27,7%
|2
|Москва
|15,0%
|3
|Краснодарский край
|13,1%
|Сочи
|62%
|Геленджик
|14%
|Анапский
|11%
|Краснодар
|6%
|4
|Татарстан
|5,4%
|Казань
|97%
|5
|Калининградская область
|3,5%
|Калининград
|42%
|Зеленоградск
|33%
|Светлогорск
|20%
|Янтарный
|4%
|6
|Республика Крым
|3,3%
|Ялта
|35%
|Севастополь
|16%
|Алушта
|13%
|Феодосия
|11%
|Евпатория
|9%
|7
|Московская область
|2,4%
|8
|Нижегородская область
|2,4%
|9
|Республика Дагестан
|1,5%
|10
|Ярославская область
|1,5%
Источник: Циан. Аналитика
Десятка самых туристических городов лета 2022 года: Санкт-Петербург (27,7%), Москва (15%), Сочи (7,6%), Казань (5,3%), Нижний Новгород (2,2%), Геленджик (1,8%), Калининград (1,5%), Анапа (1,3%), Новосибирск (1,3%), Ялта (1,2%). На них пришлось 65% спроса летом 2022 года.
Таким образом, туристы этим летом выбирают не только курортные города на море, но и экскурсионный туризм. Высокая востребованность квартир в аренду в Санкт-Петербурге в июне также связана с предстоящим праздником выпускников — Алые паруса, который, например, в допандемийный 2019 году посетили 1,4 млн человек, в этом году основные коронавирусные ограничение сняты, поэтому турпоток восстанавливается.
2. Как закрытие аэропорты влияют на спрос?
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня. Невозможно добраться авиасообщением до Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Циан выяснил, насколько снизилась востребованность данных направлений у туристов в сравнении с началом года среди других городов.
Самые большие «потери» у Крыма, где не работает аэропорт Симферополя, а поезда не могут в полной мере обеспечить транспортную доступность. Количество бронирований в июне 2022 года оказалась всего на 19% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников. Для сравнения — Краснодарский край, где работает аэропорт Сочи, бронируется теперь чаще в 5,5 раз.
Самый востребованный курорт полуострова — Ялта– спустился с 4 места на 10, и это при том, что зима является «несезоном» для Крыма, то есть сейчас спрос должен быть в разы выше. Алушта в январе была на 14 месте, сейчас — на 28 среди всех городов. Севастополь спустился с 9 на 23 место. Феодосия — с 17 на 39 место.
В Краснодарском крае тоже не так просто добраться на курорты. Сочи и в новогодние праздники, и сейчас, — на третьем месте по популярности у туристов. Однако от всего количества бронирований по Краснодарскому краю его доля резко выросла — с 49% до 62%, а в целом по России — с 1,2% до 7,6%. Количество бронирований по Сочи летом 2022 года относительно новогодних праздников стало выше в 7 раз, по Геленджику — в 6 раз, Анапе — в 4,5 раз. Краснодар, куда теперь можно доехать только на поезде или на личном транспорте, — в 2 раза.
Для сравнения — Ялта, Алушта и Севастополь стали бронироваться чаще всего на треть. То есть спрос смещается в пользу региона с лучшей доступностью именно транспортном — выбор Краснодарского края в 2022 году продиктован стремлением сократить время в дороге и бюджет на билеты.
По остальным городам, которые никогда не входили в число лидеров для летнего отдыха, отсутствие авиасообщение тоже привело к снижению спроса и потеря места в рейтинге. Например, Ростов-на-Дону был на 11 месте по спросу на Новый год, сейчас — на 21 месте. Воронеж спустился с 26 на 34 место. Остальные города с закрытыми аэропортами не пользовались высокий туристическим интересом и до всех введенных ограничений.
Другая «сторона медали» — рост спроса на города некурортные, то есть для экскурсионного туризма. К примеру, квартиры в Казани стали бронировать чаще в 7 раз, а город переместился с 5 места на 4 место по востребованности среди туристов. Нижний Новгород рассматривают для отпуска чаще в 4 раза, город переместился по туристической активности с 6 места на 5. Это существенный прирост — в целом по России количество бронирований по всем городам в июне 2022 года — в 3 раза выше, чем на новогодние праздники.
В разрезе отдельных регионов среди лидирующих по спросу локаций, наибольший прирост в сравнении с новогодними праздниками отмечен для Санкт-Петербурга (в 9 раз). Но здесь свою роль сыграл и тот факт, что на новогодние праздники в Северной столице действовали строгие ограничительные меры, то есть спрос были ниже, чем обычно. Рекордсменом по росту интереса стал Дагестан — спрос на аренду посуточно вырос в 10 раз, регион занимает 9 место по популярности, хотя еще на новогодние праздники был только на 42 месте среди других субъектов РФ по бронированиям. Существенный прирост доля и в Краснодарском крае (+9,4%). Потеряли долю спроса в сравнении с новогодними праздниками в Крыму (-0,8%) и Московской области (-1,2%).
Динамика бронирований квартир в посуточную аренду в сравнении с новогодними праздниками:
|Регион
|Рост по количеству бронирований относительно новогодних праздников
|Доля спроса в новогодние праздники 2021/2022
|Доля спроса июнь 2022
|Динамика по доле спроса
|Санкт-Петербург
|в 8,9 раз
|4,8%
|27,7%
|22,9%
|Москва
|в 2,1 раза
|10,8%
|15,0%
|4,2%
|Краснодарский край
|в 5,5 раз
|3,7%
|13,1%
|9,4%
|Республика Татарстан
|в 6,4 раза
|1,3%
|5,4%
|4,1%
|Калининградская область
|в 5,1 раз
|1,0%
|3,5%
|2,4%
|Республика Крым
|19%
|3,5%
|2,8%
|-0,8%
|Московская область
|1%
|3,7%
|2,4%
|-1,2%
|Нижегородская область
|в 3,2 раз
|1,1%
|2,4%
|1,2%
|Республика Дагестан
|в 10,3 раза
|0,2%
|1,5%
|1,3%
|Ярославская область
|в 4,2 раза
|0,5%
|1,5%
|0,9%
Источник: Циан. Аналитика
3. Ограничения мешают путешествовать. Из каких городов теперь ждать туристов?
Список городов с самыми активными путешественниками практически не меняется — и на новогодние праздники, и летом 2022 года активно путешествуют жители одних и тех же регионов. Самые активные путешественники (более четверти всех поисковых запросов на посуточную аренду квартиры летом) — жители Москвы. Каждый десятый турист по России — из Санкт-Петербурга. Примерно по 2% всех запросов приходится на жителей городов: Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. В десятку наиболее активных туристов также входят жители Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Самары и Уфы. Половина туристов по России — из этих 10 городов.
Во второй десятке по спросу, помимо городов-миллионников (Пермь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Омск, Красноярск), много туристов также из Хабаровска, Саратова, Владивостока и Иркутска. То есть активно путешествую жители не только Центральной России, но и Сибири, а также — Дальнего Востока. На эти города приходится еще 8% спроса.
В сравнении с новогодними праздниками ситуация кардинально не изменилась. Краснодарцы стали путешествовать сейчас реже без открытого аэропорта — на новогодние праздники город уступал по количеству путешествующих только Москве и Санкт-Петербургу, а сейчас — еще и Екатеринбургу, а также — Новосибирску.
Аналогичная проблема и у жителей Воронежа и Ростова-на-Дону, где аэропорты временно закрыты. На новогодние праздники жители этих городов входили в топ-10 путешественников по России (9 и 10 места соответственно). Сейчас же туристы из Воронежа — на 14 месте по число запросов на бронирование по РФ, а из Ростова-на-Дону — на 12 месте. Липецк был на 25 месте, сейчас — на 28 месте. То есть влияние от закрытия авиасообщения ощущается не только для собственников, сдающих недвижимость, но и для самих жителей, планирующих летний отпуск. В результате им приходится выбирать иные направления для отдыха с учетом невозможности отправиться в отпуск на самолете.
Например, жители Краснодара, путешествующие теперь не так активно, стали чаще выбирать свой регион. На Краснодарский край приходится 35% спроса летом 2022 года против 24% на новогодние праздники. Крым выбирают 5% краснодарцев, зимой таких было 7,5%. Воронежцы не могут улететь в Ростов-на-Дону — на новогодние праздники такой маршрут выбирали 7% туристов, сейчас — в два раза меньше.
В целом спрос становится все более локальным по всем городам, то есть направления для путешествий выбираются в том числе с учетом транспортной доступности. Например, жители Москвы на новогодние праздники, без учета столичного региона, активнее всего мониторили Крым. Сейчас Крым уступает по спросу от жителей столицы еще и Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Калининградской области, Татарстану и Нижегородской области. А суммарный спрос от москвичей на аренду в Нижегородской области и Татарстане вырос в два раза по общей доле спроса — с 2% до 4%. Одновременно жители столицы не готовы оставаться дома. К примеру, на Московскую область на новый год приходилось 12% бронирований, сейчас — 4%.
Жители Санкт-Петербурга более консервативны. 43% из них хотят отдохнуть в своем же регионе. Резко снизился интерес к Крыму — если на Новый год его выбирал каждый десятый петербуржец, то сейчас — всего 2% туристов. Зато доля Краснодарского края в общем объеме запросов выросла с 4% до 10%. Растет спрос и на «локальные» направления: Псковскую, Новгородскую области и Карелию. На новый год их выбирали 4% туристов, сейчас — почти в два раза больше.
Основные выводы:
Туристы чаще путешествуют летом вне своего региона проживания.
Путешественники теряют интерес к городам с закрытыми аэропортами и чаще выбирают «местные» направления.
Активность туристов по бронированию из городов с закрытым авиасообщением ограничена.
4. Россияне планируют арендовать 48 кв. м за 2,8 тыс. рублей
Средний бюджет просмотренной квартиры в посуточную аренду в целом по РФ летом 2022 года — 2,8 тыс. рублей. Самые дорогие запросы — на квартиры посуточно в Москве (4,7 тыс.), Санкт-Петербурге (4,4 тыс.), Крыму (3,8 тыс.), Сочи (4,1 тыс.). Для того, чтобы сэкономить на аренде в Краснодарском крае, можно рассмотреть Анапу (2,3 тыс.) или Геленджик (3,2 тыс.). Именно в таких бюджетах чаще всего просматривают жилье в посуточную аренду туристы этим летом.
Курорты Крыма несмотря на провальную активность туристов в сравнении с другими регионами, остаются достаточно дорогими. Средний просматриваемый бюджет в Ялте летом этого года — 4,6 тыс. рублей, что сопоставимо с бюджетом на аренду столичной квартиры. Однако и просматриваемая площадь в Ялте больше, чем по другим городам — 54,4 кв. м против 47,2 кв. м в Сочи и 51,6 кв. м в Москве. В Алуште средний просматриваемый чек — 3,4 тыс. рублей при средней площади 50,4 кв. м — тоже выше, чем арендуют в среднем по стране.
Экскурсионные города обходятся дешевле, чем жилье на море. Например, Казани и Нижнем Новгороде средний просматриваемый чек — 2,5 тыс. р. В Санкт-Петербурге — существенно дороже, на уровне 4 тыс. рублей в сутки.
Бюджет проживания в целом по РФ во многом зависит от выбранной площади и количества комнат. Однокомнатная квартира — в среднем в 2,1 тыс. р., двухкомнатная — 3 тыс. р., трехкомнатная — 4,5 тыс. р.
Туристы по возможности стремятся сэкономить: 12 выбирают студии (средняя площадь — 30 кв. м), почти половина — однокомнатные квартиры (46%), средняя площадь — 37,4 кв. м. Треть туристов планируют жить в «двушке» — 31%, средняя площадь — 54 кв. м. Еще 8% бронируют трехкомнатное жилье средней площадью 79 кв. м. Наконец, всего 1% туристов останавливаются в четырехкомнатных квартирах — средняя площадь 101 кв. м.
В зависимости от «семейности» курорта, структура по типам комнатности меняется. Например, в Ялте на двух-, трех- и четырехкомнатные каротины приходится 56% спроса, с этим также связан и больший средний чек просмотренной ставки аренды. В Сочи — 46%, Геленджике — 49%. Для сравнения — в Москве эта доля всего 38%, Санкт-Петербурге — 40%, Казани — 42%. То есть в городах, где предполагается отсутствие основного времени в квартире, туристы предпочитают сэкономить на площади больше, да и в целом здесь меньше доля туристов с детьми.
|Город
|Средняя просмотренная, ставка аренды, тыс. р.
|Средняя площадь забронированной квартиры, кв. м.
|Санкт-Петербург
|4,36
|52,9
|Москва
|4,76
|51,6
|Сочи
|4,07
|47,3
|Казань
|2,50
|54,7
|Нижний Новгород
|2,27
|49,0
|Геленджик
|3,24
|48,7
|Калининград
|2,49
|47,3
|Анапа
|2,32
|44,1
|Новосибирск
|1,97
|45,4
|Ялта
|4,60
|54,4