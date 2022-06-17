Москва, , 15:08 — REGNUM Оплату проезда на всех видах общественного транспорта Москвы можно будет осуществлять по QR-коду. Соответствующая норма содержится в меморандуме, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мэром столицы Сергеем Собяниным и генеральным директором АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Владимиром Комлевым.

Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Операция будет производиться при помощи разработанной в России Системы быстрых платежей (СБП). Ожидается, что такой способ оплаты проезда будет внедрен на общественном транспорте Москвы до 2022 года.

Приобретение билетов с помощью отечественной системы мгновенных переводов можно будет осуществлять без банковской карты и технологии NFC для беспроводной передачи данных. Для оплаты проезда необходимо будет скачать на смартфон приложение одного из банков-участников СБП и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.

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