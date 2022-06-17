Москва, , 15:07 — REGNUM Coca-Cola прекратит производство в России. Пожалуй, это то случай, который можно приветствовать. И использовать момент, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Кока Кола (сс) NeONBRAND

«На рынке образуется ниша, которую смогут заполнить отечественные производители своими аналогами. Да, эти аналоги будут отличаться, но вполне смогут заместить выводимый с нашего рынка продукт.

Тем более опыт у нас есть. Можно вспомнить хотя бы «Колу на Пятерочку», которую продавала более 15 лет назад одноименная сеть. Причем дешевле. Да и сейчас производители уже активно экспериментируют в этом направлении.

Правда есть еще извечный конкурент уходящей компании — «Пепси-Кола» — еще более «завязанная» на российский рынок. И этот конкурент пытается «выкрутиться» под нажимом правительства США и наполнить наш рынок собственными подделками, под российскими брендами.

Но вряд ли эти новинки станут быстро столь же привычными для россиян. Тем более такого маркетингового бюджета уже не будет. Мне представляется, что обе компании уходят для того, чтобы остаться. Слишком много теряют.

И не только производство, но и отлаженную дистрибуцию. В целом очень высокомаржинальный бизнес. И что-то говорит о применении ими той же схемы, что использовал McDonald’s», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прекращают производить напиток Coca-Cola, прекращаются и продажи продукции этой американской компании.

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