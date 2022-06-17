Саратов, 17 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Саратове четверых подсудимых признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Установлено, что 26 — 27 июня 2021 года злоумышленники в возрасте23,24,26 и 27 лет прибыли на участок местности, расположенный возле одного из домов по улице Шехурдина в Саратове, на автомобиле под управлением одного из них, где заметили 29-летнюю девушку со своим сожителем. Компания посадила мужчину в свой автомобиль, на котором его перевезли в квартиру, где проживал один из злоумышленников. Девушка сообщила о случившимся в полицию. Вскоре было установлено местонахождение похищенного.

Ранее ИА REGNUMсообщало, в Свердловской области в июле 2021 года мужчина встретил своего знакомого и полагая, что тот должен оказать материальную помощь их общей знакомой, силой поместил в свой автомобиль и отвез на кладбище.

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