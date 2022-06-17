Байдена обвинили в предательстве саудовских диссидентов
Лондон, 17 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Правозащитники опасаются, что решение президента США Джо Байдена посетить Саудовскую Аравию поставит под угрозу диссидентов и будет воспринято властями этой страны как «зеленый свет» для ограничения гражданских свобод внутри страны, сообщает 17 июня The Guardian.
Представитель аналитического центра «Демократия для арабского мира сейчас» (DAWN) Абдулла Алауд, сын заключенного в тюрьму саудовского диссидента, шейха Салмана аль-Ауды заявил:
«Перед самой инаугурацией он [Байден] сказал, что обязательно защитит саудовских диссидентов — это были его слова. Нас не защищает то, что кто-то пожимает руку тому самому человеку, который каждый день угрожает нам и берет в заложники наши семьи из-за нашей деятельности здесь, в США».
По словам Алауда, визит в Саудовскую Аравию главы Белого дома — это «предательство».
«Это предательство по отношению ко мне, которому угрожают каждый день, это санкционирование властей, пытающихся казнить моего отца, запрет на поездки для моей семьи, арест моих родных и угрозы всем, кого я знаю, просто потому, что они знают меня», — говорит Алауд.
Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар считает, что заявление Белого дома — это «предательство Джамаля Хашогги, Йемена, предательство того, за что выступала Демократическая партия в течение последних трех лет».
Президент США встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, чем продемонстрирует резкий отказ от своих обещаний призвать Саудовскую Аравию к ответу за нарушения прав человека. Байден неоднократно обещал, что «права человека будут в центре нашей внешней политики».
По мнению Калламар, Байден возвращается на путь, «хорошо проторенный поколениями американских лидеров». «Он не идет по новому пути, не предлагает новую внешнюю политику», тогда как необходимость в этом давно назрела.
«Если их не заботят права человека и демократия, тогда в чем польза от этого визита? Я как эксперт по Саудовской Аравии считаю, что он не принесет никакой пользы, и это делает его довольно глупым с политической точки зрения», — уверен Алауд.