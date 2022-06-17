Лондон, 17 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Правозащитники опасаются, что решение президента США Джо Байдена посетить Саудовскую Аравию поставит под угрозу диссидентов и будет воспринято властями этой страны как «зеленый свет» для ограничения гражданских свобод внутри страны, сообщает 17 июня The Guardian.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Представитель аналитического центра «Демократия для арабского мира сейчас» (DAWN) Абдулла Алауд, сын заключенного в тюрьму саудовского диссидента, шейха Салмана аль-Ауды заявил:

«Перед самой инаугурацией он [Байден] сказал, что обязательно защитит саудовских диссидентов — это были его слова. Нас не защищает то, что кто-то пожимает руку тому самому человеку, который каждый день угрожает нам и берет в заложники наши семьи из-за нашей деятельности здесь, в США».

По словам Алауда, визит в Саудовскую Аравию главы Белого дома — это «предательство».

«Это предательство по отношению ко мне, которому угрожают каждый день, это санкционирование властей, пытающихся казнить моего отца, запрет на поездки для моей семьи, арест моих родных и угрозы всем, кого я знаю, просто потому, что они знают меня», — говорит Алауд.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар считает, что заявление Белого дома — это «предательство Джамаля Хашогги, Йемена, предательство того, за что выступала Демократическая партия в течение последних трех лет».

Президент США встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, чем продемонстрирует резкий отказ от своих обещаний призвать Саудовскую Аравию к ответу за нарушения прав человека. Байден неоднократно обещал, что «права человека будут в центре нашей внешней политики».

По мнению Калламар, Байден возвращается на путь, «хорошо проторенный поколениями американских лидеров». «Он не идет по новому пути, не предлагает новую внешнюю политику», тогда как необходимость в этом давно назрела.

«Если их не заботят права человека и демократия, тогда в чем польза от этого визита? Я как эксперт по Саудовской Аравии считаю, что он не принесет никакой пользы, и это делает его довольно глупым с политической точки зрения», — уверен Алауд.