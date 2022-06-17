Москва, , 15:05 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали множество занимательных курьезов и невероятных историй, которые приходили со всех уголков России. Летний снеговик, саморемонтирующийся асфальт, тату из праха мертвых и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Курильские острова Latitude

Центральный федеральный округ

Небывалая история приключилась в Москве: целый рой пчел облепил оставленный на улице велосипед курьера, у которого к тому же оказалась аллергия на укусы. Курьер вызвал спасателей, но они не смогли справиться с пчелами. Позвонили в магазин по продаже пчел, оттуда приехал специалист пасеки Донского монастыря. По словам «Мосленты», он голыми руками собрал пчел в контейнер и увез к себе на пасеку. История окончилась благополучно для всех, особенно для пасечника.

Во время недавней переписи населения использовались планшеты, которые делают в Ивановской области. В Росстате похвалили технику: планшеты очень стойкие, переписчики успешно отбивались ими от бродячих собак. «Ивановская область: трэш и политика» смеется: наконец, найдено достойное применение нашим планшетам!

День города в Малоярославце Калужской области жители запомнят надолго. Здесь во время зажигательных танцев под танцорами рухнула сцена. Провалился составленный из дощатых щитов пол, вниз провалились несколько девушек. Теперь проводится проверка, передает «Калужский мечтатель».

«Важное в Смоленске» рассказывает, что в Белоруссии нашли бутылку, которую бросили в Днепр в Смоленске четырнадцать лет назад. В бутылке — послание: купюра в десять рублей, где написана дата отправления (2008 год) и поставлен автограф. Любопытные пользователи интернета уже начали поиски отправительницы.

На набережной Тамбова установили большие зеленые фигуры, полученные в подарок из Москвы. В их числе скандальная «Юность весны», которая выглядит как голова и рука девушки, вылезающие из газона. Раньше эту фигуру установили на московской Пушкинской площади и вскоре демонтировали после недовольства горожан. Шесть лет она лежала на складе московского правительства и вот оказалась в Тамбове. «Тамбовские истории» предлагают повторить московскую историю и срочно демонтировать подарок.

Северо-Западный федеральный округ

Полторы сотни котиков: именно столько сняли с начала года с деревьев петербургские волонтеры. Просьба снять кота с дерева оказалась для них самой популярной. За ней следуют просьбы вытащить кота из колодца или люка. Об этом рассказал «Ночной губернатор», отметив, что «хорошие новости всегда на вес золота».

А на берег Невской губы мужчина привез пантеру, чтобы устроить фотосессию. В дело внезапно вмешалась природоохранная прокуратура. По документам пантеру нужно было содержать в зоопарке вне Петербурга, а не выгуливать, где попало, и зарабатывать на этом деньги. Мужчине грозит штраф, пантеру планируют изъять, передает «Петербург с огоньком».

«Карельский гранит» узнал про чудо-асфальт, которым покрыли одну из дорог Карелии. Асфальт «сам себя ремонтирует»: мелкие трещины на нем за счет нагревания особых добавок затягиваются самостоятельно.

В Калининграде готовятся запустить театральный трамвай. Специально экипированный вагон будет ездить каждые пятницу, субботу и воскресенье по вечерам. «Балтийский форпост» пишет, что в вагоне станет звучать аудиоспектакль «О калининградцах» по пьесе Ирины Васьковской, а декорацией станет… сам город за окнами трамвая.

Приволжский федеральный округ

«Нижний №1» удивляется неразборчивости посетителей Моховых гор в Нижнем Новгороде. В этом парке быстро загадили новый военно-исторический объект: блиндаж времен Второй Мировой, куда планировали водить экскурсии. Люди приняли блиндаж за туалет и активно им пользуются…

Загадочное происшествие в Татарии. В Актанышском районе неизвестные уже второй раз спиливают крест на одной из могил. Первый раз это случилось полгода назад. Был уволен заместитель главы района. И вот случай повторился, крест опять спилили. Своего поста лишился уже глава района, сообщает «Итиль». Заведено уголовное дело.

Южный федеральный округ

Сорок детей из школьного лагеря в Кировском районе Волгограда не смогли посмотреть спектакль, потому что не попали в театр из-за плохой работы общественного транспорта. «Сталингумрак» пишет, что дети целый час стояли на остановке, но все автобусы (их оказалось три за час) оказались переполненными. В итоге спектакль никто не посмотрел.

Северо-Кавказский федеральный округ

Еще «могильная» история. Житель Пятигорска повредил надгробие из-за ссоры с родственниками умершего. Newstracker рассказал, что 52-летний злоумышленник поссорился со знакомыми и в сердцах отправился разбивать могилу их родственника. «Мстителю» грозит уголовное преследование по статье «Вандализм».

Уральский федеральный округ

В Челябинске стая собак едва не разобрала на части иномарку. Случилось это в центре города ночью. Собаки разгрызли весь бампер, вырвали омыватель фар, избороздили корпус вмятинами. Хозяйка машины сначала «не могла поверить в то, что виновниками могут быть животные. Но камеры наблюдения и рассказы местных заставили ее передумать. Оказалось, что в металлическом ограждении есть дырка, откуда в наш мир из дикого попадают бездомные псы», — рассказала «Лампа».

Сибирский федеральный округ

Жители Норильска слепили летнего снеговика — из снега, но с прической и юбкой из свежей травы. «Летовик», как его окрестили пользователи социальных сетей, появился на Красных Камнях — излюбленном месте отдыха норильчан. «Июньским снегом северян не удивишь, для Заполярья это нормальное явление», — поясняет «Северный город Норильск».

В Омске ритуальная компания «Наследие» предложила… делать тату из праха умерших, чтобы увековечить их память. «15-20 граммов праха родных людей или домашних животных смешают с краской — и они с вами навсегда», — передает «Страновед». Эта же ритуальная компания ранее предлагала засыпать прах умерших в петарды и запускать «прощальный салют».

В том же Омске ввели в эксплуатацию дом, состоящий только из малогабаритных «однушек». Всего в девятиэтажном доме 387 однокомнатных квартир. «Сибирский панк» предлагает дать ему какое-нибудь соответствующее название, например, «безнадёга-хаус».

Дальневосточный федеральный округ

В одном из сел Камчатского края установили глобус, на котором Сахалинская область нарисована неверно и нет островов Курильской гряды. «Сахалин-Курилы» пишет, что в сельской администрации объяснили: Курилы убрали ради экономии. Стоимость глобуса якобы напрямую зависела от количества нанесенных изображений. Поэтому решили пожертвовать Курилами…

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 июня.