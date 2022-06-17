Ташкент, , 15:03 — REGNUM На территории ташкентского мемориального комплекса «Братские могилы» 21 июня пройдет акция «Свеча памяти», передает корреспондент ИА REGNUM.

Свеча памяти Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе акции из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие организовано Русским домом в Ташкенте совместно с активистами движения «Волонтёры Победы» и при поддержке посольства России в Узбекистане.

Организаторы приглашают зажечь свою свечу памяти, тем самым присоединиться ко всем неравнодушным людям, которые примут участие в одной из самых масштабных ежегодных акций.