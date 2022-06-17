Волгоград, , 15:09 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 27 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 120 человек.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Волгоградской области достигло 223 624. Выздоровели 215 202 жителей, скончались от осложнений 6 887, причём за последние сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 535 пациентов.