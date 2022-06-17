Тбилиси, 17 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Европейская комиссия рекомендовала дать статус страны-кандидата Украине из-за вооружённого конфликта с Россией, а Молдавии — из-за территориальной близости к конфликту. Об этом 17 июня заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Примечательно, что в свете нынешних сложностей ЕС закрыл глаза на военно-политический нейтралитет Молдовы и даже ее членство в СНГ и, несмотря ни на что, предоставил ей статус кандидата», — сказал Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе неоднократно заявлял, что Грузия гораздо больше продвинулась на пути «демократических» реформ, чем Молдавия и Украина, а потому в первую очередь достойна стать кандидатом на вступление в ЕС.

Напомним, сегодня, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала присвоить «кандидатский» статус Украине и Молдавии. Для Грузии рекомендовано предоставить «европейскую перспективу», а статус дать после выполнения ряда условий.