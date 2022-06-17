Донецк, 17 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Огонь вёлся из населённого пункта Пески. В 14:40 по Киевскому району Донецка боевики выпустили восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее националисты обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.