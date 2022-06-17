Чебоксары, , 15:01 — REGNUM В Чувашии продолжился суточный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом количество госпитализаций снижается. Соответствующие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 17 июня, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 647 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 и 16 июня заболели соответственно 46 и 51 житель. Очередной рост заболеваемости ковидом в республике идёт третьи сутки подряд.

Количество вылечившихся от ковида достигло 75 556 человек, доля выздоровевших достигла 93,69%.

Что касается суточной статистики, то 16 июня выписаны 45 человек, а госпитализированы в ковид-стационары 39 больных, в то время как 15 июня — соответственно 36 и 48 пациентов.

Отметим, что в Чувашии нет новых летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии умерли 4647 ковидных больных, уровень смертности составляет 5,76%.