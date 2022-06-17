Чебоксары, 17 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился суточный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом количество госпитализаций снижается. Соответствующие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 17 июня, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 80 647 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 и 16 июня заболели соответственно 46 и 51 житель. Очередной рост заболеваемости ковидом в республике идёт третьи сутки подряд.

Количество вылечившихся от ковида достигло 75 556 человек, доля выздоровевших достигла 93,69%.

Что касается суточной статистики, то 16 июня выписаны 45 человек, а госпитализированы в ковид-стационары 39 больных, в то время как 15 июня — соответственно 36 и 48 пациентов.

Отметим, что в Чувашии нет новых летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии умерли 4647 ковидных больных, уровень смертности составляет 5,76%.