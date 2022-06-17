Москва, 17 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Спутник для создания 3D-модели Земли «Аист-2Т» доставит на орбиту ракета «Ангара», которую запустят с космодрома Восточный в конце 2023 года. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 17 июня в своём телеграм-канале.

(сс) Андрей Моргунов Вывоз и установка ракеты космического назначения «Ангара-1.2ПП» на стартовом комплексе космодрома Плесецк

Он рассказал, что космический комплекс для стереоскопической съёмки Земли, включающий два малых аппарата «Аист», начали создавать в декабре 2019 года. Два спутника передадут с орбиты данные для формирования стереоскопических снимков и создания цифровых моделей местности, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.

«Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года лёгкой ракеты-носителя «Ангара А.1.2» с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат «Аист-2Т», — написал глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, семейство ракет «Ангара» включает лёгкие носители «Ангара-1.2», тяжёлые «Ангара-А5» и «Ангара-А5М», носители повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». «Ангару-А5» запускали трижды, а «Ангару-1.2» дважды с космодрома Плесецк.

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