Таллин, 17 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Эстонию ждет «мучительная зима» из-за энергетического кризиса, заявила 17 июня премьер-министр страны Кая Каллас в интервью Bloomberg.

FinnishGovernment Кая Каллас

«Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой», — сказала она, добавив, что страну ждет «мучительная зима».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС испытывает трудности в вопросе сохранения единой позиции по продолжению санкционного давления на РФ из-за спецоперации на Украине.