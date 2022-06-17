Донецк, , 14:58 — REGNUM Украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Обе атаки зафиксированы в 14:00. С позиций в населённом пункте Пески боевики выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району города, а ещё пять — по Кировскому.

Напомним, ранее в ДНР рассказали о подавлении нескольких огневых точек, с которых вёлся обстрел Донецка.