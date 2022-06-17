Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Проект «Социальный координатор» для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, намерены реализовать в Самарской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Галина Ряполова, медсестра

Сообщается, что соответствующее трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и благотворительной службой поиска медицинской помощи «Верное направление» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Азаров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель некоммерческой организации Антон Яремчук.

Сообщается, что среди главных направлений работы — уход на дому, медпомощь, содействие в получении образования и трудоустройстве, создание доступной среды.

«Самарская область стала первым регионом, где будет реализован проект», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область на ПМЭФ представила гоночную Lada Vesta NG.