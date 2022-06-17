Москва, , 14:56 — REGNUM В основе китайского флота авианосцев лежит советское наследие, а именно недостроенный тяжелый авианесущий крейсер «Варяг». Новый крейсер не имеет трамплина, а оснащен электромагнитными катапультами по аналогии с американскими авианосцами, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Корабли флота КНР Took-ranch

«Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», на котором во время модернизации случился пожар, должен выйти из ремонта только в 2024 году.

Новых реальных проектов кораблей такого класса в России пока нет. Вопрос о реальной потребности Российского флота в тяжелом авианесущем крейсере давно обсуждается как сторонниками, так и противниками этой идеи.

Действительно, авианосцы вряд ли можно назвать приоритетной целью ВМФ РФ, но факт остается фактом — корабли такого ранга являются инструментом продвижение экономических и политических интересов страны в удалённых регионах мира», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония спуска третьего авианосца ВМС КНР, который получил название «Фуцзянь» в честь восточной китайской провинции, состоялась в Китае.

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