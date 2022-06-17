Москва, 17 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В России снижаются волатильность национальной валюты, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков.

Peggy Marco Рост экономики

«Подстройка российской экономики под новые макроэкономические условия уже происходит, — сказал Луняков. — Волатильность национальной валюты и инфляционные ожидания населения и бизнеса снижаются. В экономике происходит подстройка относительных цен и разрабатываются новые логистические маршруты для покрытия дефицита в импорте и бесперебойного производства продукции. В условиях ограничений на инвестиции в российский государственный долг, отсечения российских компаний от западных источников финансирования источником экономического роста становятся внутренние сбережения, инвестиции и развитие партнерских отношений с «дружественными» странами».

Как полагает Луняков, мир постепенно осознает, что современная глобальная экономика является высокоинтегрированной и Россия в этом пространстве занимает ключевую позицию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одним из серьезных вызовов для России является необходимость совершить трансформационный рывок в экономике.