Рязань, 17 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ещё один животноводческий комплекс намерена построить компания «УК РБПИ ГРУПП» в Рязанской области. Об этом стало известно во время встречи врио главы региона Павла Малкова с гендиректором предприятия Томасом Норгардом на полях ПМЭФ-22, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сельхозпортал.рф На свиноферме

Инвестор возводит в Скопинском районе свиноводческий комплекс полного цикла на шесть тысяч голов. Уже введены в эксплуатацию объекты первого этапа строительства, второй этап планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Общий объём инвестиций этого проекта составляет пять миллиардов рублей. Компания намерена построить второй животноводческий комплекс в регионе, заверив, что все требования законодательства, включающие экологическую составляющую, при создании объекта будут соблюдены.

Павел Малков пообещал проработать озвученные предложения и включится в решение проблемных вопросов, в том числе «по сокращению бюрократических процедур и подключению к ресурсоснабжающим объектам».