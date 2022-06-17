Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» построят первый на юге России авиационный ангарный комплекс для технического обслуживания воздушных судов. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2022 скрепили подписями донской губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 17 июня.

Первый борт в аэропорту «Платов» Donland.ru

Стоимость реализации инвестиционного проекта оценивается в 800 млн рублей. Договор субаренды земельного участка уже заключён, проведены инженерные изыскания. Проектная документация практически завершена.

«Ангарный комплекс — это технический проект для обслуживания воздушных судов практически всех типов. Но мы ориентированы на самолёты, которые эксплуатируем сегодня. Это Sukhoi Superjet 100. Ангарный комплекс вмещает в себя два воздушных судна. Его уникальность в том, что это первый ангарный комплекс на юге страны. До этого ангарных комплексов такого масштаба не строили», — отметил Удод.

Реализация проекта позволит создать 60 рабочих мест.

ИА REGNUM сообщало, что «Азимут» — базовый перевозчик международного аэропорта «Платов». Парк авиакомпании состоит только из российских самолетов Sukhoi Superjet 100.