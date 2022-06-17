Париж, 17 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Генеральный секретарь французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Берже был переизбран на 50-м конгрессе конфедерации, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Генеральный секретарь CFDT Лоран Берже, единственный кандидат, был переизбран и остался главой первого французского профсоюза. Лоран Берже был переизбран членом национального бюро 96,68% голосов.

53-летний Лоран Берже занимает должность главы CFDT с 2012 года.

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