Кабул, , 14:53 — REGNUM Комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по контактам с афганскими деятелями за рубежом сообщила о возвращении в Кабул бывшего заместителя советника по национальной безопасности и бывшего советника афганского парламента.

Кабул. Афганистан Oxam

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», пресс-секретарь комиссии Ахмадулла Васик заявил о возвращении в столицу Афганистана Хакима Наврузи, бывшего заместителя советника по национальной безопасности Афганистана. Наврузи был назначен заместителем председателя Совета безопасности Афганистана при Хамиде Карзае и проработал несколько лет в период правления Ашрафа Гани.

Васик написал в «Твиттере», что в результате усилий комиссии в Кабул вернулся также и маулави Абдул Хабир Чичка, советник бывшего афганского правительства и член совета улемов.

Комиссия по связям с афганскими деятелями за рубежом недавно объявила, что более 100 человек вернулись в Афганистан с тех пор, как комиссия приступила к работе, и ещё десятки получили анкеты для возвращения.

Возвращение Наврузи и маулави Чичка довело число бывших высокопоставленных чиновников, вернувшихся в Кабул по приглашению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), до девяти.

Ранее в Кабул вернулись: генерал Мохаммад Анвар Кухестани, бывший начальник управления МВД, Мохаммад Сиддик Чакри, бывший министр хаджа и пожертвований, Фарук Вардак, бывший министр образования и бывший министр по делам парламента, Аманулла Галиб, бывший директор Афганской национальной энергетической компании («Брешна»), Даулат Вазири, бывший пресс-секретарь министерства обороны, Хасан Мубарак Азизи, бывший министр транспорта, и Энтезар Хадем, начальник отдела гражданской защиты и примирения в Совете национальной безопасности.