Москва, 17 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. На материалы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) о преступлениях ВСУ и украинских националистических батальонов против мирного населения отреагировали в бундестаге. Об этом 17 июня сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Бундестаг

Уточняется, что ответ на отправленные подборки материалов о преступлениях ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей получил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Большое спасибо за ваше письмо и ценную информацию, которую вы нам прислали. Мы будем использовать ее для нашей работы в Бундестаге, а также для наших переговоров с украинской стороной», — указывается в письме члена комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Петра Быстрона.

Отметим, в июне СПЧ направил за рубеж шестую по счету подборку, эти материалы рассылаются в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и дипломатические представительства, а также напрямую зарубежным политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.