Москва, , 14:52 — REGNUM Рубль уже достиг локального минимума или, по крайней мере, находится около него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В отношении оценки дальнейшего укрепления национальной валюты можно предположить, что рубль уже достиг локального минимума или, по крайней мере, находится около него, — сказал Луняков. — На самом деле вопрос состоит в том, какой должен быть курс рубля, который позволил бы устойчиво развиваться экономике. Текущий курс явно невыгоден для большинства российского бизнеса, так или иначе связанного с импортом продукции, который сильно просел на фоне введенных санкций. Кроме этого, в результате укрепления рубля снижаются налоговые сборы в бюджет страны как по компаниям-экспортерам, так и по российским компаниям, участвующим в импорте продукции в страну».

В связи с этим, как полагает Луняков, можно предположить ослабление курса национальной валюты к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экспорт становится ядом для экономики России, так как приводит к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства.

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